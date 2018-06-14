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«Мы беднее»: Учителя Владивостока рассказали о лжи чиновников и реальном уровне зарплат

Сегодня, 12:56

Согласно словам глав различных ведомств, средняя уровня заработной платы педагога в Приморском крае в 2017 году составляла 35 547 рублей. Однако на самом деле сотрудники среднеобразовательных учреждений получают по 17 тысяч, а если берут дополнительные часы, то около 25 тысяч.

Если верить отчётам российского правительства, то учителя Приморского края в 2017 году в среднем зарабатывали 35 547 рублей. Таким образом, эта сумма почти в два раза превышает МРОТ, который с 1 мая составляет 16 744 рублей с учётом надбавок.

По последним данным, которое озвучивала комиссия Владивостока, педагоги в среднем получают больше 34 тысяч рублей, а в Приморском крае около 32 500 рублей.

Однако учителя рассказали правду и о лжи чиновников, а также о реальном уровне зарплат. Они заявляют: «Мы беднее». Люди не понимают, откуда депутаты берут такие цифры. Учитель одной из школ Владивостока по имени Жанна рассказала, что она в неделю отводит 26 рабочих часов, при принятой ставке в 18 часов. Последнее подразумевает, что учитель за это время должен заработать полную ставку. Но без дополнительных часов зарплата будет всего 15 тысяч рублей и не больше. Благодаря подработкам женщине удаётся зарабатывать в районе 25 тысяч рублей.

Другая учительница заявила, что на одной ставке можно заработать 17 тысяч, и эта сумма выйдет с учётом допзанятий. Для конкурентной зарплаты педагогам приходится работать за двоих, выполняя обязанности нескольких учителей.

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