VistaNews.ru


Технология Tkeycoin: каковы перспективы?

Сегодня, 14:15

Выход российской платформы Tkeycoin на международные биржи намечен на IV квартал 2018 года.

 
Это позволит увеличить капиталы всего проекта и его участников. Сегодня Tkeycoin находится на стадии эмиссии. Для будущих инвесторов предусмотрены особые условия приобретения высококачественных активов. К отечественной разработке уже проявили повышенный интерес представители корейских венчурных фондов и частных инвесторов ОАЭ.

О предлагаемых миру новаторских решениях Tkeycoin DAO рассказало в недавно опубликованном обзоре издательство HI-News (https://hi-news.ru/technology/obzor-osobennosti-novoj-kriptovalyuty-tkeycoin.html). Представленные блокчейн-механизмы, сообщается в документе, способны не только вывести экономику на новый уровень, но и существенно расширить возможности гражданского общества.

Внедрение технологии со смарт-контрактами окажет положительное влияние на бизнес и покупателей. Это выводы, сделанные специалистами аудиторской фирмы Deloitte, в своем отчете назвавшими технологию блокчейн шагом в будущее для бизнеса. На самом деле, технология Tkeycoin может снизить затраты бизнеса на 87%.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Криптовалюта Tkeycoin осуществила масштабное обновление

ОАЭ проявляет повышенный интерес к Tkeycoin

Альянс венчурных фондов HB Investment, Inc заинтересовался криптовалютой Tkeycoin

Главное за неделю

В Зимбабве гоблины-насильники массово нападают на женщин

Местная газета сообщает, жителей зимбабвийского Кордней Парка тероризирует гоблин по имени Майк Магобола, который собрал банду...

В США загадочное существо атаковало людей и попало на камеру наблюдения

История встречи с необычным животным набрала резонанс после публикации снимков,...

Американец провёл 23 минуты в аду и поверил в загробную жизнь

Существование потустороннего мира, в той или иной его форме, всегда...

Эзотерики рассказали приметы, которые «кричат» о скорой смерти человека

Человечество с самого начала своего существования привыкло объяснять то, что...

"Назло бывшему": Бузова беременна от тайного любовника

Звезда выстраивала "иллюзию счастья" после громкого развода с Тарасовым. Теперь...

Рекомендуем