Технология Tkeycoin: каковы перспективы?

Сегодня, 14:15

Выход российской платформы Tkeycoin на международные биржи намечен на IV квартал 2018 года.



Это позволит увеличить капиталы всего проекта и его участников. Сегодня Tkeycoin находится на стадии эмиссии. Для будущих инвесторов предусмотрены особые условия приобретения высококачественных активов. К отечественной разработке уже проявили повышенный интерес представители корейских венчурных фондов и частных инвесторов ОАЭ.



О предлагаемых миру новаторских решениях Tkeycoin DAO рассказало в недавно опубликованном обзоре издательство HI-News (https://hi-news.ru/technology/obzor-osobennosti-novoj-kriptovalyuty-tkeycoin.html). Представленные блокчейн-механизмы, сообщается в документе, способны не только вывести экономику на новый уровень, но и существенно расширить возможности гражданского общества.



Внедрение технологии со смарт-контрактами окажет положительное влияние на бизнес и покупателей. Это выводы, сделанные специалистами аудиторской фирмы Deloitte, в своем отчете назвавшими технологию блокчейн шагом в будущее для бизнеса. На самом деле, технология Tkeycoin может снизить затраты бизнеса на 87%.