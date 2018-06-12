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В Киеве заявили, что Россия оставила Украину без рыбы из Черного моря

Сегодня, 19:30

Почти 90% украинских рыболовецких ресурсов отошли РФ.

Государственное агентство рыбного хозяйства Украины обвинило Москву в том, что украинская сторона лишилась без рыбы. В Киеве в частности, заявили, что Россия привела рыболовецкий промысел в стране к плачевному состоянию. Как заявил замглавы службы Андрей Кравченко, всему виной "аннексия" Крыма, где было сосредоточено 90% всех рыболовецких ресурсов. Россия оставила Украину таким образом без львиной доли промысла.

По словам чиновника, до тех пор, пока полуостров был под контролем Киева, стране удавалось добывать до 50 тысяч тонн рыбы. После же потери Крыма ситуация резко ухудшилась. В нынешних условиях в госагентсве считают необходимым развивать промысел в Азовском море. Принятые меры позволили нарастить добычу до 37 тонн в этом году. Чиновники надеются, что в будущем смогут ещё улучшить показатели рыбного промысла, чтобы обеспечить морепродуктами как внутреннего потребителя, так и вывезти его на экспорт.

Ранее мы писали, что в Чёрном море нашли ядовитых рыб, которые угрожают туристам. Морские драконы имеют острые иглы, содержащие яд. Они опасны даже после гибели.

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