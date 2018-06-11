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НБУ подаёт иск против Коломойского, задолжавшего 10 млрд гривен

Сегодня, 22:17

На официальном сайте НБУ появилось сообщение о том, что его представители подали иск против Коломойского, который задолжал им кругленькую сумму.

 Против бывшего совладельца ПриватБанка, который национализировали в 2016-м году, подали в суд иск. Коломойский Игорь должен вернуть 10 млрд гривен, которые брал в кредит банк за 2008-2015 годы.

В пресс-службе НБУ сообщили, что первый иск был подан к месту проживания Коломойского в Швейцарии, а второй по месту его украинского имущества. Подсчитав пять кредитных соглашений, в сумме вышло 10 млрд гривен, которые теперь Коломойский должен НБУ. Есть данные, что экс-совладелец банка не хочет выполнять кредитные соглашения на добровольных условиях.

В Нацбанке уже заметили, что швейцарский и украинский суды их требования поддержат.

Напомним, что национализация банка была принята в 2016-м году, тогда крупными акционерами являлись именно Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов. В НБУ тогда говорили, что эти меры вынуждены для стабилизации финансовой ситуации в Украине.

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