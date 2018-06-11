Apple: Спрос на iPhone упал на 20%

Сегодня, 13:01

Как передаёт информагентство CNN, компания предупредила таким заявлением изготовителей комплектующих для своих смартфонов.

Apple заявили поставщикам, что им нужно снизить объёмы производства компонентов для iPhone примерно на 20%. Связано это с тем, что упал спрос на смартфоны, примерно на эти же 20%, такой вывод можно сделать из заявления. Это показывает, что Apple сама призналась в уменьшении популярности iPhone.

Примерно год назад компания заказывала у поставщиков комплектующих на 100 миллионов смартфонов. В этом же году было куплено только 80 миллионов. Инвесторы Apple ранее уже рассказывали об опасениях по поводу продаж iPhone. За первый квартал «яблочная компания» хотела продать 53 миллиона смартфонов, но удалось продать 52,2 миллиона. На фоне этих новостей акции Apple упали на 2%.

Однако стоит отметить, что iPhone по-прежнему остаются самыми продаваемыми смартфонами даже по итогам первого квартала текущего года. Поэтому спрос хоть и упал, но позиции компания не теряет. Здесь больше повлиял фактор технологий, которые развиваются быстрее программного обеспечения, то есть нет программ, которые полностью загружают телефон. Из-за этого у людей пропадает необходимость постоянно обновлять свои смартфоны, пользуясь ими по несколько лет.