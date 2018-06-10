The Sunday Times: Спонсор Brexit связан с Россией

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Посол РФ в Великобритании Александр Яковенко, по данным, масс-медиа несколько раз имел контакт с бизнесменом.

На Западе продолжают искать следы вмешательства России во внутриполитические дела европейских стран. В частности, британский таблоид The Sunday Times утверждает, что главный спонсор Brexit, предприниматель Аррон Бэнкс якобы связан с Россией. Такой вывод обозреватель издания сделал из того, что бизнесмен, по данным ST, передавал Москве через посла в Лондоне Александра Яковенко телефонные номера окружения Дональда Трампа. Также в распоряжении масс-медиа оказалась некая переписка Бэнкса и его напарника Энди Уигмора, где, в частности, говорится о контактах с российской стороной. Представители России якобы обсуждали с бизнесменом преимущества Brexit для британской экономики. Других доказательств в The Sunday Times привести не смогли. Журналисты британского издания посчитали имеющие счя данные достаточными, чтобы утверждать, что Москва руководила агитацией за выход Великобритании из состава Евросоюза.

Ранее мы писали, что Джек Мэтлок заявил, что позорно обвинять Россию во «вмешательстве». По его мнению, бездоказательные утверждения не красят США.