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В списке Coinsuper: Криптовалюта NEM завоевывает азиатские рынки

Сегодня, 03:15

Компания NEM Foundation получит активную поддержку от мирового криптосообщества. Криптовалюта числится в листинговом списке Bithumb, крупной криптоплощадки Южной Кореи.

Криптовалюта NEM активно завоевывает азиатские рынки, что позволило ей оказаться в списке криптовалютной биржи Coinsuper и на площадке Bithumb. Мировое криптосообщество окажет поддержку компании NEM Foundation в использовании IT-технологий и возможностях работы с венчурными активами.

Предприятие NEM Foundation занимается разработкой новых решений для бизнеса, проводит торговые операции, вкладывает капитал и создает комфортные условия для пользователей самой NEM. Компания имеет новую деловую стратегию, которая заключается в усовершенствовании решений плана блокчейн при особом контроле за ними. Решается вопрос о сотрудничестве с BitPrime.

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