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ПГК купит украинские колеса для вагонов вместо российских ради экономии

Сегодня, 17:16

АО «Стальтранс» уже заключил соответствующий договор с дочерней компанией ООО "Интерпайп-М", принадлежащей расположенной в Украине одноименной организации. Стоимость контракта, действующего включительно по июль месяц, составляет почти 468 млн рублей.

О том, что структура ПГК («первой грузовой компании») купит украинские колеса для вагонов ради экономии, сообщается самим оператором. Тем не менее, вывод о закупке импортных, а не отечественных товаров из-за дешевизны, сделали эксперты рынка. По их мнению, российские колеса сейчас слишком дорогие, хоть и достойного качества.

«Первая грузовая компания» является крупнейшим в России оператором ж/д перевозок, деятельность которой выходит за рамки государства, распространяясь по многим странам СНГ. В списке транспортных владений организации находятся более 120 тысяч цистерн, платформ, а также других типов вагонов.

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