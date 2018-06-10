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В Новой Москве столичные власти намерены построить технопарки

Сегодня, 15:24

После возникновения в столице Новомосковского административного округа, застройщики успели оценить перспективы новых территорий для создания технологических хабов. Пока что, нет стратегии развития ТиНАО в этом направлении, зато отдельные предложения потенциальных инвесторов рассматриваются самым внимательным образом.

Например, в Новой Москве столичные власти намерены построить технопарки по проектам проверенных застройщиков, которыми на сегодняшний момент являются такие группы, как «А101», которые, после детального обсуждения проектов со специалистами, убедились в прогрессивности и прибыльности освоения площадей для сугубо деловой инфраструктуры столицы.

Девелоперы прекрасно понимают, что преференции по освоению территорий имеют временный характер, поэтому уже даже названы названия будущих предприятий, которым станут «Самолёт», RDI и «МИЦ». В настоящее время ведется технологическая, финансовая и экологическая экспертиза, по результатам которой будут озвучены результаты решений по инновационным программам на территории Новой Москвы.

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