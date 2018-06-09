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«Росспецмаш» и Минпромторг организовали выставку в Монголии

Сегодня, 15:48

Четверг (седьмое июня) отметился церемонией открытия выставки «Российско-Монгольской инициативы — 2018» на площадке Улан-Батора (столица Монголии). Мероприятие организовано силами Ассоциации «Росспецмаш» (ее глава — Константин Бабкин) и отечественного Минпромторга.

 Свыше девяноста российских предприятий представляют на этом мероприятии свою продукцию. Среди них — Читинский керамический завод «МИР», главой которого является руководитель Забайкальского отделения «Партии Дела» Виталий Гнатышен. Такую информацию сообщает ИА REGNUM.

Как отметил господин Гнатышен, в Монголии продукцию из нашей страны относят к высококачественным товарам. По его словам, с 2014-го года «МИР» поставил сюда свыше трех миллионов штук кирпича.

Помимо заводов «МИР» и Каскад плюс» Забайкалье в Монголии представляют свыше 15 промышленных предприятий. Руководитель Минэкономразвития Забайкалья Сергей Новиченко в комментарии к новости акцентировал внимание на том, что все эти предприятия уже распродали свою продукцию в ходе выставки.

 

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