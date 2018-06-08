Греф: Повышение пенсионного возраста в РФ – правильное решение

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В России в последнее время постоянно проявляются инициативы о том, что бы повысить порог возраста для выхода на заслуженный отдых. Их комментируют самые различные государственные деятели.

Не оставил без внимания этот вопрос и Герман Греф. Он сообщил о том, что считает, повышение пенсионного возраста в РФ – это правильное решение.

В подтверждение этому Греф сообщил, что в РФ женщины могут рожать и в возрасте 55 лет, что уже является нормой. К тому же, он и сам готовится пополнить ряды пенсионеров.

Следовательно, продолжил Греф, срок «дожития» в РФ отодвигается. Одновременно, по его мнению, повышение пенсионного возраста даст возможность увеличения социальных выплат.

«Ага» - сказали сибирские мужики, как в известном анекдоте, где им предложили испытать зарубежную лесопилку. «Сдохла» в итоге. Наши просто зарядили в неё металлический рельс.

Но то – шутка. Тут не до шуток. Вопрос касается огромного количества граждан. Греф, возможно, и «заработал» себе на безбедную (ой – совсем безбедную) старость. Большинство граждан РФ надеются лишь на государство, которое, бог даст, не забудет об их трудовых заслугах.

На прошедшем собрании акционеров Сбербанка Греф отметился и ещё одним заявлением. Он сообщил, что «кэш в кармане» - это уже анахронизм. И подтвердил это фактами.