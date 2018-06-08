Жители томска шокированы подражанием бензина, лимонов и билетов на поезд

Сегодня, 10:01

Томские специалисты провели анализ рынка и выяснили уровень инфляции. Установлено, что в мае текущего года выросли цены на некоторые продукты, услуги и топливо.

Сотрудники Томскстата провели исследование, направленное на выявление уровня инфляции в регионе. Так, согласно полученным данным, в мае текущего года больше всего подорожали билеты на поезда различного направления, топливо (бензин и моторное топливо), а также лимоны. При этом зафиксировано падение стоимости куриных яиц и помидоров, что является сезонным явлением.

Установлено, что индекс потребительских цен в мае составил 100,4%, рост цен на непродовольственные товары составил 0,9%. Цены на топливо выросли на 4,3%, на различные услуги – на 0,3%, наиболее выросли цены на железнодорожные билеты – в среднем на 10,4%. Также сообщается о подорожании банковских услуг в регионе.

Специалисты сообщают, что такой рост цен является прогнозируемым, особенно относительно стоимости топлива. Такая ситуация складывается ежегодно из-за начала сезона отпусков, который приводит к повышенному спросу на бензин и железнодорожные билеты.