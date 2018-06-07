В Омской области депутаты облдумы за счет пива утвердили рост бюджета

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Акцизы на слабоалкогольный напиток позволят увеличить поступления в региональную казну в следующем году.

Рост бюджета Омской области организуют за счёт пива. Депутаты местной облдумы утвердили поправки в главный финансовый документ региона. С докладом на эту тему в областном парламенте выступил замглавы Минфина Омской области Юрий Наделяев. Он заявил, что в целом доходы регионального бюджета с учётом изменений вырастут на 1 млрд и 570 млн рублей. При этом расходы также увеличатся на 1 млрд и 523 млн рублей. В большей степени увеличение доходов произойдёт из-за роста поступлений из федерального бюджета. В то же время значительную роль в этом сыграют также акцизы на пиво. Депутаты приняли правки в региональное законодательство, устанавливающие дополнительные сборы за реализацию спиртного в Омской области. Правда, у этой ситуации есть и обратная сторона, которая заключается в том, что цены на напиток также вырастут.

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