Microsoft может поглотить Playground Games

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Слухи об этом появились после назначения нового руководителя британской компании.

Корпорация Microsoft уже в ближайшем будущем может поглотить британского разработчика видеоигр Playground Games. Местная пресса пишет, что на сайте регистрационной палаты Великобритании накануне появился документ, в котором говорится, что компанию возглавил Кит Доллигер. В прошлом он занимал пост вице-президента Microsoft по корпоративному развитию. В этой связи возникли слухи, что американский IT-гигант может поглотить британскую компанию.

Причиной для беспокойства стал тот факт, что в прошлом господин Доллигер уже возглавлял не одну компанию, впоследствии поглощённую Microsoft. К примеру, в своё время он был «у руля» LinkedIn, Skype, Rare, Lionhead, Groove Networks, Havok и Xamarin. По некоторым данным, Playground Games нужна американцам для расширения своего присутствия на рынке игровой индустрии.

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