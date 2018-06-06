Путин считает, что из-за ШОС РФ получит новые импульсы для экономики

Сегодня, 12:37

По словам российского главы, страны-партнёры по Шанхайской организации сотрудничества обладают 23% ВВП всей Земли.

Об это Путин высказался в своём недавнем интервью одному из китайских информагентств. По словам главы РФ, сейчас в Азии, Китае и Индии наблюдается сильный рост по всем направлениям. Поэтому Путин заявляет, что его правительство тоже постарается из-за ШОС дать РФ новые импульсы для экономики. Она получит эти толчки, чтобы обеспечить стране нужные ей темпы.

По словам главы РФ, сейчас ШОС обладает 23% всего ВВП нашей планеты. На территории стран-партнёров проживает также 43% всего населения, которые производят и используют колоссальные ресурсы.