Рост цен на бензин спровоцирует подорожание хлеба по всей России

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Всё дело в перевозке продуктов питания, поэтому рост цен будет обусловлен ростом стоимости топлива. Делать работу в убыток никто не станет.

Эксперты считают, что рост цен на бензин повлечёт за собой подорожание ряда товаров. Именно такой прогноз считается самым вероятным, ведь здесь всё зависит именно от логистики.

Гендиректор информационно-аналитического агентства InfoLine Иван Федяков считает, что увеличение стоимости топлива спровоцирует подорожание по всей России хлеба, фруктов, овощей и так далее. Именно эти товары для продавцов и ритейлеров являются самыми невыгодными, ведь они скоропортящиеся.

Федяков заявляет, что перевозка таких продуктов является одной из составляющих себестоимости продуктов. Именно поэтому увеличение стоимости горюче-смазочных материалов приведёт к росту цены на указанные продукты. За это, конечно же, будут платить именно покупатели и обычные люди, ведь продавец и производитель работать себе в убыток не станут.