Минфин США призывал Трампа отменить пошлины в отношении Канады

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Причиной тому может послужить положительное сальдо в торговле Оттавы и Вашингтона.

Минфин США в лице главы ведомства Стивена Мнучина призвал американского президента Дональда Трампа отменить ограничения по импорту стали и алюминия, принятые в отношении Канады. Пошлины, по мнению чиновника, не способствуют развитию экономических отношений между странами. Как сообщают источники СМИ в Белом доме, глава ведомства отметил положительное сальдо в торговле США и Канады. Его показатель в данный момент достигает $2 млрд. В сфере услуг эта сумма составляет порядка $26 млрд. Реакция Трампа на предложение Мнучина пока не известна. Как сообщалось на днях, Штаты объявили, что с 1 июня вводятся пошлины на ввоз алюминия и стали из стран Европы, Мексики и Канады.

Ранее Канада раскритиковала решение Трампа о введении пошлин на сталь и алюминий. По этому вопросу на днях высказался премьер-министр страны Джастин Трюдо.