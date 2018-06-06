Российские чиновники заявили о своих «маленьких» зарплатах

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Федеральные народные избранники считают, что им должны повысить оклад на 60% и больше, а вот региональные скромно просят всего 25-30%. Об этом сообщили НИУ ВШЖ и Всемирный банк в своём докладе.

По данным Росстата за 2016 год, российские чиновники в среднем получают 115,7 тысяч рублей, а региональные чиновники – 45 тысяч рублей. При этом, как отмечают сами народные избранники, чтобы на государственную службу начали приходить высококвалифицированные кадры, стоит увеличить уровень зарплат на 75%, то есть поднять его до размера почти в 200 тысяч рублей официально.

Региональные чиновники, когда рассказывали о своих «маленьких» зарплатах, отметили, что к их окладу стоит прибавить ещё 25-30%.

В докладе ВЦИОМа указывается, что 77% всех госслужащих в РФ считают, что их оплата труда ниже, чем в коммерческом секторе. Каждый третий заявил о непривлекательном уровне оклада, и только 23% назвали заработную плату чиновников привлекательной.

В докладе также специалисты отметили, что в РФ сумма оплаты труда государственных работников составляет около 270 миллиардов рублей. Чтобы довести оклад до желаемого уровня, нужны ещё вклады в размере 307 миллиардов рублей.