Сергей Бачин знает, как бороться с контрафактом на рынке органики в РФ

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Члены Национального органического союза (НОС) считают, что в будущем году после принятия закона об органике, на рынке существенно возрастет доля контрафакта. Такое мнение выразил один из основателей объединения Сергей Бачин (председатель совета директоров ГК «Агранта») в рамках пресс-конференции ММПЦ. Ее проведение было приурочено к пятилетию со дня начала работы НОС. За эти годы союз консолидировал игроков отрасли и поспособствовал информационному просвещение общественности на предмет того, что из себя представляет органическое производство.

По словам Сергея Бачина, в Европе после принятия соответствующего закона был отмечен всплеск фальсификата на рынке. Так произойдет и в России, к чему нужно быть готовыми. Нехватка доверия в обществе, недостаточно отлаженная система сертификации и отсутствие четкой терминологии в законе могут выступить сдерживающими факторами в борьбе с контрафактной продукцией.

Как полагает Сергей Бачин, для успешного решения проблемы, нужно, чтобы в России было три вида контроля над процессом: не только государственный или общественный, но и профессиональный, чему должен поспособствовать НОС.