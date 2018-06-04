В Ростове эксперты предсказали людям резкий рост зарплат к 2035 году

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Официальный прогноз экономистов разместили в Сети. План-перспектива рассчитан на 17 лет и принесет гражданам РФ, проживающих в Ростове, необычайные доходы. Люди после изучения списка изменений и развития инфраструктуры позитивно оценили возможности будущего.

План развития Ростовской области к 2035 году отражает три варианта события – базовый, целевой и консервативный. Вследствие активной деятельности профильных комитетов, предпринимателей и государства, реальным станет резким рост зарплат.

Эксперты уже предсказали людям хорошую новость, однако результат работы комитетов еще находится под вопросом.