Блокчейн как фактор развития экономики: В Воронеже прошел XI Промышленный форум

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22–23 мая в рамках мероприятий, приуроченных ко Дню российского предпринимательства, в Воронеже прошел XI Промышленный форум. В ходе работы этого отраслевого собрания участники обсудили перспективы глобальной цифровизации российской экономики.

С отдельным докладом на форуме выступил вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Максим Фатеев. Функционер отметил неизбежность цифровой трансформации экономики России и подчеркнул важность этих процессов. «В последние несколько лет мы наблюдаем стремительный рост майнинговых структур. Считаю, что поддержание политики «новых денег» должно стать приоритетным направлением в развитии нашего рынка», – сказал Фатеев.

По словам эксперта, цифровизация российской экономики поможет решить ряд важнейших финансовых задач. «Криптовалюта и майнинг – действенные инструменты для интенсификации внутриэкономических процессов. Мы рассматриваем их в качестве альтернативного источника финансирования многих амбициозных инвестпроектов», – подчеркнул эксперт.

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