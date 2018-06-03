Торгово-экономические договоренности КНР и США могут отменить

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Пекин откажется от достигнутых с Вашингтоном договоренностей, если в Белом доме введут ограничительные меры в торговле, включая таможенные пошлины.

Ранее в Пекине министр торговли США Уилбур Росс обсудил с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ возможные способы урегулирования разногласий в торгово-экономических сферах между государствами и способы сотрудничества. Если до этой встречи отношения между странами были относительно стабильны, и на переговорах чиновники планировали обсудить перечень продукции для расширения импорта товаров из США, то теперь над всеми договоренностями нависла серьезная угроза.

Представитель Министерства коммерции КНР заявил, что если Вашингтон все же введет ограничения на ряд инвестиций КНР, а также 25% таможенные пошлины на импорт большого количества товаров, поставляемых из КНР на рынки США, то достигнутые ранее договорённости между Пекином и Вашингтоном не будут иметь силы, их попросту могут отменить.

При этом китайская сторона готова пойти на увеличение импорта из любых стран, включая США, чтобы удовлетворить требования растущего спроса и экономического процветания.