В Латвии производители шпрот задушили друг друга из-за России

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Эмбарго России на рыбную продукцию Прибалтики спровоцировало яростную борьбу между шпротными корпорациями за оставшиеся рынки, вынудив значительно сбивать ценник на продукцию, что отразилось на качестве товара и сократило объемы производства.

В 2015 году Россельхознадзор активно занялся шпротной продукцией из Прибалтики, на которую довольно долго жаловались потребители. В ходе исследования 2,8 тонны шпрот из Латвии сотрудники надзорной службы установили серьезное превышение концентрации канцерогенного вещества бензопирена. Ответом на данное нарушение стало эмбарго на латвийскую рыбную продукцию на государственном уровне.

Несмотря на то, что Еврокомиссия как всегда не согласилась с выводом российских экспертов, и рынки Европы были открыты для поставки прибалтийских шпрот, латвийские предприятия все равно потеряли основные рынки сбыта, за счет которых выживали мелкие заводы. Производители начали бороться друг с другом за выживание, и в итоге буквально задушили друг друга из-за России.

Арнаольд Бабрис, председатель завода Brīvais vilnis заявил, что российский запрет вынудил предприятия сбывать свою продукцию по ценам, значительно ниже себестоимости. Это повлекло еще большее ухудшение качества и до того плохой продукции, от которой в итоге отказались последние зарубежные партнеры, которые и раньше не жаловали шпроты.

Он отметил, что несмотря на экспорт в 40 направлениях, за несколько лет производство на заводе с ежемесячного производства 3 млн банок перешел на 1 млн.