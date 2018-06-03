В Воронеже автомобилисты рассказали о резком увеличении цен на бензин

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Буквально за полторы недели топливо прибавило в стоимости больше рубля. Водители рассказали, что такого «беспредела» они не помнят уже давно.

В Воронеже жительница Мария решила провести эксперимент. Она сделала снимки табло с ценами, а затем решила сфотографировать его через полторы недели.

Оказалось, что цена на бензин АИ-92 выросла за это время на 1 рубль и 10 копеек, АИ-95 подорожал на 1 рубль и 40 копеек.

Автомобилисты Воронежа рассказали, что с таким шокирующем увеличением цен через месяц они будут платить за АИ-92 больше 50 рублей. Граждане предложили выкладывать в социальные сети адреса заправок, где цена на топливо самая низкая.