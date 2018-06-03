Юрист: Банки Кипра закроют счета компаний из оффшоров

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Центральный Банк предписал местным подразделениям ликвидировать счета организаций, не ведущих реальной деятельности, начиная с понедельника.

Юрист Александр Захаров сообщил, что в несколько банков Кипра 1 июня были направлены предписания с требованием ликвидировать счета компаний из оффшоров-пустышек (иностранных компаний, не ведущих реальной деятельности, которые на особых условиях организовали свою деятельность в юрисдикциях Сейшел, Белиза или Британских Виргинских островах). По информации от партнера Paragon Advice Group, выполнять данные предписания учреждения начнут с понедельника.

Захаров уточнил, что теперь для открытия счетов в банках Кипра необходимо будет соблюдать ряд новых требований, введенных для каждой группы юридических организаций. Компании Кипра должны будут предоставить полный пакет информации о клиенте в отношении конечного бенефициарного владельца, включая информацию об источнике дохода и его обеспеченности. Иностранные организации смогут открыть оффшорные счета при соблюдении ряда условий: ведение бухгалтерской отчетности и предоставлении ее кредитному учреждению, наличие активов (инвестиции в акции или иные ценные бумаги), аффиляция с местной компанией, имеющей счет в данном банке.

Стоит отметить, что весной власти Латвии поддались на давление США, и запретили кредитным организациям сотрудничать с оффшорными компаниями.