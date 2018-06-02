Волгоград: Молоко и гречка подешевели, бензин подорожал

Сегодня, 17:40

Волгоградстат опубликовал очередные показатели по росту средних цен на те продукты, которые являются наиболее востребованными. Подорожало не всё.

Волгоград продемонстрировал, что молоко и гречка показали движение своих цен вниз. Бензин и лук показали противоположные тенденции. Их стоимости "поползли" вверх.

Волгоград еженедельно мониторит средние цены, сложившиеся в регионе. Более всего за истекшую неделю повысилась стоимость овощей. Подорожание лука лишь за 7 дней составило 6%. На втором и третьих местах морковь и сахар. Там повышение ценников составило по 3,7%.

Чуть меньше подорожали маргарин, капуста и мука. Их показатели 3,2, 2,6 и 1,7% соответственно.

В тоже время Волгоград продемонстрировал ожидаемое сезонное понижение стоимости огурцов и помидоров. Это 8,6 и 6,4%. Отмечено, что дешевле в исследуемом периоде стали гречка, молоко и чай.

Не остались без внимания и цены на топливо для автомобилей. И бензин, и дизтопливо стали дороже на 1,5 – 1,7%, что стало неприятным, но уже привычным явлением, еженедельно демонстрирующим свою постоянную тенденцию.

Некоторые заправочные станции подняли стоимость топлива в течение недели на рубль и, даже, на полтора за литр.

Правительство РФ в курсе этого вопроса. Не исключено, скоро акциз на топливо понизят. По мнению специалистов, это поспособствует притормаживанию стремительного роста цен на него.