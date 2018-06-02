Microsoft намерена приобрести GitHub за $5 миллиардов

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Источники утверждают, что в данный момент переговоры находятся на стадии обсуждения маркетинговой активности.

Microsoft намерена приобрести крупнейший веб-сервис для хостинга IT-проектов GitHub. Корпорация может выложить за поглощение проекта $5 миллиардов. Источники внутри обеих структур утверждают, что переговоры уже начались. В настоящее время стороны обсуждают маркетинговую активность. Эксперты считают, что покупка GitHub позволит Microsoft получить прямой доступ к сотням миллионов разработчиков по всему миру. В таком случае их будет проще перевести на облачные сервисы от Microsoft. Вместе с тем аналитики считают, что сделку может разрушить чрезмерно высокая цена сервиса. Трем годами ранее он оценивался в $2 миллиарда. Пока стороны ситуацию не комментируют.

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