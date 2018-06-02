В «Роснефти» жалуются Путину на сокращения

Сегодня, 16:10

Работники цеха пароводоснабжения нефтеюганского филиала ООО «Роснефть-Бурение» записали к главе РФ видеообращение, в котором просят его разобраться с грядущим увольнение целого цеха, в котором работает 240 человек. Произойдёт это уже 1 сентября.

В обращении к Путину люди отмечают с претензией, что вопреки его обещаниям и словам, нефтяная компания «Роснефть» будет проводить сокращения. Люди жалуются на ликвидацию структурной единицы цеха пароводоснабжения нефтеюганского филиала «Роснефти». 1 сентября после закрытия минимум 240 сотрудников останутся без работы.

Люди отмечают, что все рабочие проработали на предприятии много лет, но сейчас должны быть уволены из-за просчётов экономического плана, которые составляли топ-менеджеры. Ведь они высчитали выгоду в том, чтобы сократить структуру, пренебрегая при этом судьбой работников.

Пресс-служба отделения «Роснефть-Бурение» пока что никаких комментариев по этому поводу не давала.