В США назвали условия попадания РФ в ТОП-5 мировых экономик

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Американский инвестор Джим Рождерс считает правильное стимулирование предпринимательской деятельности залогом роста ВВП России.

Владимир Путин в майском указе поставил перед правительством задачу попадания РФ в ТОП-5 мировых экономик. Комментируя стремление лидера россиян, в США назвали его выполнимым. Рост ВВП традиционно наблюдается у стран, поддерживающих предпринимателей. Если Россия пойдет проверенным путем, ее экономика вполне может попасть в ТОП-5 на планете, ведь Москва обладает огромным потенциалом, считает инвестор Джим Рождерс.

«За последние два года РФ проделала колоссальную работу по раскрытию экономики, больше, чем США и Китай. Ей удалось минимизировать госдолг и отпустить рубль в свободное плавание – это потрясающая работа, создавшая условия для попадания в ТОП-5 мировых экономик», - считает американский эксперт.

Джим Рождерс – один из самых авторитетных мировых инвесторов. Наблюдая за экономическим развитием России, он начал вкладываться в отечественный рынок. Сейчас специалист США входит в совет директоров «Фосагро» - российский производитель удобрений.