В США назвали условия попадания РФ в ТОП-5 мировых экономик

Американский инвестор Джим Рождерс считает правильное стимулирование предпринимательской деятельности залогом роста ВВП России.
Владимир Путин в майском указе поставил перед правительством задачу попадания РФ в ТОП-5 мировых экономик. Комментируя стремление лидера россиян, в США назвали его выполнимым. Рост ВВП традиционно наблюдается у стран, поддерживающих предпринимателей. Если Россия пойдет проверенным путем, ее экономика вполне может попасть в ТОП-5 на планете, ведь Москва обладает огромным потенциалом, считает инвестор Джим Рождерс.
Джим Рождерс – один из самых авторитетных мировых инвесторов. Наблюдая за экономическим развитием России, он начал вкладываться в отечественный рынок. Сейчас специалист США входит в совет директоров «Фосагро» - российский производитель удобрений.