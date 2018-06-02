Глава бразильской компании Petrobras ушёл в отставку

Сегодня, 11:11

По Бразилии прокатилась целая волна протестов, организованных водителями-дальнобойщиками и нефтяниками, несогласными с повышением стоимости дизтоплива. Следствием этого стали кадровые перемещения.

Глава бразильской компании Petrobras Педру Паренти покинул свой пост и ушёл в отставку. Сейчас эту госкорпорацию временно возглавляет Иван Монтейру, ранее работавший финдиректором.

Petrobras в мае этого года объявила о повышении тарифов на дизтопливо. В стране начались многочисленные протестные акции. Общее количество их участников превысило миллион человек.

На прошлой неделе глава Бразилии сообщил митингующим о намерении выполнить их требование и понизить цены.

30 мая бастовать начали бразильские нефтяники. Они требовали отставки Паренти из-за того, как он ведёт в Petrobras политику ценообразования. Навстречу протестующим пошли и в этом вопросе.

Мишел Темер, являющийся президентом Бразилии, оставил в своём аккаунте в Facebook информацию, связанную с Иваном Монтейро. Он сообщил, что порекомендует административному совету, чтобы того назначили главой корпорации на постоянной основе.