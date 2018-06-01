Дерипаска переписал недвижимость во Франции на родственников

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Теперь владельцами недвижимости в Париже и Сан-Тропе стали мать и двоюродный брат бизнесмена. По словам юристов, эти манипуляции связаны с желанием избежать влияния санкций, ведь ранее объектами владели фирмы, связанные с Rusal.

Олег Дерипаска переписал недвижимость во Франции на своих родственников, которой владели фирмы Windberg Saint Tropez, Le Cordillera и 33 rue de l'Université, связанные с британским предприятием Terra Services. Вышеуказанные французские компании имели в своем распоряжении три объекта недвижимости. Сделка по переписке прошла 25 января 2018 года.

По мнению юристов, все эти владения имели шансы попасть под санкции из-за связи с Rusal, а переоформление на других лиц обезопасило предприятия в этом плане. Также из-за санкций Олег Дерипаска решил расторгнуть соглашение между акционерами UC Rusal, что позволит вывести корпорацию из-под влияния американских эмбарго.