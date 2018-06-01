В Германии суд отклонил иск экологов против строительства «Северного потока - 2»

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Защитники природы утверждали, что реализация проекта приведёт к ухудшению экологической ситуации в стране.

Высший административный суд Грайфсвальда завершил рассмотрение иска Союза защиты природы Германии (NABU), в котором последний требовал запретить строительство газопровода «Северный поток – 2». Инициатор обращения утверждал, что реализация проекта приведёт к существенном ухудшению экологии в регионе, однако привести веских тому доказательств так и не смог. Суд же в итоге отклонил прошение, отметив в своём решении, что общественный интерес и стабильность поставок газа в Германию играют первостепенную роль и имеют большее значение, нежели опасения экологов.

Ранее мы писали, что США не оставляет попыток воспрепятствовать строительству «Северного потока – 2». Госсекретарь Майк Помпео на днях заявил, что Вашингтон продолжит противодействовать реализации данного проекта.