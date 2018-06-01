Губернатор Тверской области Игорь Руденя провёл встречу с Сергеем Бачиным

Сегодня, 15:20

Как проинформировала пресс-служба правительства Тверской области, глава администрации региона Игорь Руденя встретился с председателем Совета директоров ООО «Завидово Девелопмент» Сергеем Бачиным. В ходе обсуждения высокие должностные лица коснулись вопроса важности развития Тверского региона, в котором немалую роль играет должный уровень реализации проектов инфраструктурного туристического строительства.

Сергей Бачин представил губернатору Тверской области развёрнутую информацию о ходе реализации наиболее привлекательных из них, сделав особый акцент на объекте в стиле старинного деревянного зодчества – гостинице «Ямской», речном порте для логистического направления пассажиропотока в историческую зону региона, развитии сети гостиниц и строительстве аквапарка с привлечением иностранного капитала.