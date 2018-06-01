В Китае дроны занимаются доставкой еды

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В Китае все более популярной становится доставка еды клиенту при помощи дронов. Такой стартап был придуман еще в 2008 году, но особую востребованность получил только сейчас.

Предприимчивые китайцы еще в 2008 году придумали доставлять еду при помощи доронов, такой способ достаточно быстрый и удобный. Также он не требует больших затрат. В апреле текущего года стартап был выкуплен компанией Alibaba Group за 9,5 миллиардов долларов.

Известно, что начальной стадии существования такого проекта было разработано всего 17 маршрутов по которым зафиксировано две точки выгрузки, а общее время доставки заказанной еды не превышало 20 минут. На сегодняшний день количество маршрутов возросло в сотни раз, это особенно актуально в мегаполисах с частыми пробками на дорогах, которые препятствуют своевременному выполнению заказа по доставке товаров потребителю.

В Ele.me заявляют, что использование дронов не должно отразиться негативно на живых курьерах, которые смогут зарабатывать даже больше. Ведь курьер все еще может доставить еду прямо вам на рабочее место, тогда как место посадки дрона может быть не совсем удобным для многих.