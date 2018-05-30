МСП Банк: мы заключили ряд соглашений в рамках ПМЭФ-2018

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В Санкт-Петербурге на площадке «ЭкспоФорума» был завершен ПМЭФ-2018. Сообщается, что его площадка была использована делегацией МСП Банка («дочка» Корпорации МСП) для подписания ряда соглашений.

В частности, МСП Банк заключил агентский договор с Тинькофф Банком, согласно которому последний будет предоставлять своим клиентам кредиты другой стороны. В то же время было подписано соглашение о взаимодействии между МСП Банком и Сбербанком, цель которого заключается в совместном финансировании сельскохозяйственной кооперации, резидентов моногородов и Дальнего Востока.

В ходе работы ПМЭФ-2018 было также заключено соглашение между МСП Банком и РГСУ, которое направлено на оказание поддержки социальному предпринимательству. Также 24 мая банк презентовал уникальную систему дистанционного кредитования под названием АИС НГС (портал smbfin.ru). Она позволяет представителям бизнес-сообщества оформлять кредиты онлайн, задействуя электронную цифровую подпись.