«Торговая война» между США и Китаем продолжается

Сегодня, 09:46

В Белом доме заявили о введении новых санкций против Китая. Это произошло несмотря на ранее достигнутые договоренности между странами о прекращении «торговой войны».

Руководство КНДР обвинило своих партнеров их США в нарушении торговых договоренностей, которые были достигнуты на встрече в Вашингтоне. Напомним, что власти США сообщили о введении новых импортных пошлин на товары, которые будут завозиться в страну из Поднебесной, министерство коммерции КНР вчера, 29 мая заявило, что такие действия полностью противоречат подписанному соглашению.

В Пекине готовы отстаивать интересы своей страны и действовать согласно принятым договоренностям.

Напомним, что в Вашингтоне обвинили своих китайских коллег в воровстве американских технологий, а Трампа возмутил дефицит в торговых отношениях с Китаем. Известно, что в США еще в марте текущего года сообщили о необходимости введения пошлин на китайские товары на сумму около 50 миллиардов долларов в год. Такой шаг не понравился китайскому руководству, которое пообещало ввести ответные санкции.

В мае состоялись переговоры между США и Китаем, на которых были достигнуты договоренности в отношении прекращения торговой войны между двумя странами, но они были сорваны американской стороной.