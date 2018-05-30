Сегодня, 07:23

Об этом сообщает городской портал новостей, ссылаясь на администрацию губернатора. Евгений Савченко подписал постановление регионального правительства «О мерах по повышению заработной платы 2018 году». Минимальной зарплатой станет оклад в 11 тыс. 163 рубля.

В Белгороде власть увеличила среднюю зарплату по региону. После успешной кампании в прошлом году, чиновники решили продлить действие инициативы и с 1 мая 2018 в России приняли минимальный уровень оплаты труда на 2018 год – 11 тыс. 163 рубля.

Эксперты предвидят повышение зарплат в производственном секторе до 5% за 12 месяцев. Желаемой целью остается зарплата предприятий не бюджетной сферы и работников в бизнесе остается 22 тыс. рублей. На огромных предприятиях оклад вырастет до 32 тыс. рублей. Регулировать выполнение постановления будут вице-губернаторы области.