Посол Ирака: Сделка "Роснефти" с Курдистаном - незаконная

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По заявлению дипломата Хайдара Мансура Хади, такие обстоятельства не помешают отношениям и не станут проблемой для осуществления двусторонних отношений. Тем не менее, представителям компании следует придерживаться законодательства Багдада.

Посол Ирака настаивает, что сделка "Роснефти" с Курдистаном, рассчитанная на проведение газопровода и подписанная на Петербургском международном экономическом форуме - незаконная. Причиной этого выступает факт того, что соответствующие контракты имеет право подписывать лишь багдадское правительство.

Дипломат подчеркнул, что на экономических отношениях Курдистана и "Роснефти" такие моменты могут не отразиться, однако представителям компании следует придерживаться того же поведения, что "Газпрому" и ЛУКОЙЛУ, работающих с Курдистаном.