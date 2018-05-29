Остановки канатной дороги в Москве соединят переходами со станциями метрополитена

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В ходе Петербургского экономического Форума вице-мэр Москвы Наталья Сергунина озвучила планы городских властей по строительству в столице воздушной канатной дороги сообщает Инвестиционный портал города Москва.

По словам Сергуниной, дорога будет построена между станциями метро «Сходненская» и «Речной вокзал» над Химкинским водохранилищем. Комфортабельная воздушная трасса в несколько раз сократит время, которое сейчас пассажиры тратят, чтобы добраться из одного района в другой, разделенные водоемом. Проект, стоимость которого составляет 4 млрд рублей, осуществляется в рамках государственно-частного партнерства. Как отметила вице-мэр, единственным собственником московской «канатки» останется город, при этом финансирование строительства и эксплуатации дороги в течение 22 лет берет на себя инвестор.

Как отметил министра Правительства Москвы и глава столичного ДЭПИР Владимир Ефимов, канатная дорога помимо того, что разнообразит транспортную инфраструктуру города, может еще стать стать новой туристической точкой на карте Москвы.