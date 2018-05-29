Дерипаска расторгнет соглашение между акционерами UC Rusal

Сегодня, 09:38

Это решение принято для вывода корпорации из-под санкций США. Акционерами выступают En+, Glencore и Sual Partners..

Олег Дерипаска в скором времени расторгнет соглашение между акционерами UC Rusal, которыми выступают En+, Glencore и Sual Partners. Это является единственным верным способом, чтобы избежать санкций, диктуемых правительством США.

Отмечается, что доля En+ равна 48%, что дает компании право на многие важные решения в плане кандидатов в совет директоров, председателя и гендиректора.

UC Rusal получил санкции из-за того, что Минфин США посчитал корпорацию подконтрольной En+ Group. Согласно логическим выводам, последняя должна поменять соглашение с Rusal или снизить долю акций до минимум 39%.