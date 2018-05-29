В рамках ПМЭФ-2018 властями Москвы было заключено пять соглашений о сотрудничестве с регионами

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26 мая в Санкт-Петербурге торжественно закрылся ПМЭФ-2018. Площадка этого представительного мероприятия была использована столичными властями для подписания пяти соглашений с регионами РФ. Формат взаимодействия будет предусматривать использование созданного в 2013 году портала поставщиков, где уже традиционно размещаются госзаказы. За счет достигнутых соглашений пространство портала будет масштабировано. Об этом рассказывает «Вечерняя Москва».

В течение последних лет Москва продолжает утверждаться в статусе ведущего города нашей страны в отношении информатизации. Использование таких технологий позитивно влияет на развитие местной экономики. К примеру, сейчас большая часть столичной документации может быть оформлена онлайн.

Как заявил лидер московского ДЭПИР Владимир Ефимов, использование электронных сервисов способствует формированию комфортной городской среды. Местные жители получают возможность высвободить время для отдыха, развлечений, покупок и занятий бизнесом.