В Украине возможен дефолт: Озвучены его условия

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Руководство МВС ужесточило требования получения кредитов для Украины, в частности в стране необходимо создать дееспособные антикоррупционные органы (суд, прокуратуру) и повысить цены на газ для населения. В противном случае, денежные ассигнования в страну могут не зайти в Украину, и наступит дефолт.

Несмотря на все заверения украинского правительства и президента о том, что экономика страны постоянно растет, данные международных экспертов говорят совсем о другом. На данный момент в Украине появилась реальная угроза экономического кризиса, который может послужить причиной дефолта. Такое мнение высказали некоторые российские и международные эксперты.

Так, глава Офиса эффективного регулирования Алексей Гончарук заявил, что уверен – без внешней помощи Украине не удастся справиться с существующими в ее экономике проблемами. Долговые обязательства, которые уже существуют в стране требуют своевременного погашения, а без новых кредитов это невозможно. Если ситуация не изменится, то в стране могут объявить дефолт.

Изменить ситуацию могут только новые внешние вливания, которые пообещали дать Украине представители МВС, но только после выполнения ряда непопулярных мер.

Экономисты уверены, что в стране уже в 2019 году может разразиться серьезный экономический кризис, если до конца 2018 года МВС не пролонгирует кредиты.