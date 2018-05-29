На ПМЭФ объявлено о присвоении статуса регионального оператора «Сколково» технопарку «ЛЕНПОЛИГРАФМАШ»

Сегодня, 15:48

В выступлении президента «Сколково» Виктора Вексельберга была дана высокая оценка взаимодействию Фонда с компаниями Санкт-Петербурга.



Он принял участие в торжественной церемонии, на которой было объявлено о присвоении статуса регионального оператора Фонда «Сколково» частному технопарку «ЛЕНПОЛИГРАФМАШ». Мероприятие было организовано в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).



Санкт-Петербург станет органичным дополнением развития проекта по расширению проекта «Сколково» в масштабах всей страны, подчеркнул Виктор Вексельберг. Уверенность в успехе, по его словам, вселяет высокая компетенция специалистов, реализующих совместный проект. Он назвал событие важным днем, когда мечта о распространении идей и опыта «Сколково» на всю Россию постепенно и неуклонно становится реальностью.



Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, прежде всего, поблагодарил Фонд за принятое решение о присвоении статуса регионального оператора технопарку «ЛЕНПОЛИГРАФМАШ». Он также заявил, что город обладает мощным потенциалом в инновационной и научной сферах. А в подтверждение привел следующий факт: по итогам прошлого года Санкт-Петербург занял первое место в рейтинге Ассоциации инновационных проектов. Почти 40 компаний-резидентов «ЛЕНПОЛИГРАФМАШ» пройдут до конца года экспертизу «Сколково». Новый статус технопарка также поможет им принимать участие в программах, предложенных Фондом, более продуктивно работать с инвесторами, патентовать разработки.



АО «Технопарк Санкт-Петербурга» – стратегический партнер нового регионального оператора «Сколково». Они вместе постараются помочь компаниям открыть не менее 200 высокотехнологичных рабочих мест.