В «Ростелекоме» рассказали, где взять деньги за «закон Яровой»

Сегодня, 13:23

Представители ведомства считают, что нужно отменить принцип сетевой нейтральности, чтобы операторы из РФ могли взять деньги на исполнения требований у интернет-компаний. Однако, как добавляют аналитики, это отразится очень плохо на целой отрасли.

Глава «Ростелекома» Михаил Осеевский на ПМЭФ-2018 заявил, что можно отменить принципы сетевой нейтральности. Он гласит, что доступ ко всем Интернет-ресурсам становится свободным, если они только содержат полностью легальный контент.

Такое предложение Осеевский объясняет тем, что российские компании инвестируют в развитие инфраструктуры большие деньги, а вот крупные американские корпорации, такие как Google и Facebook, получают из-за российских пользователей прибыли больше, чем сами госкомпании. Поэтому в «Ростелекоме» рассказали, что нужно рассмотреть ситуацию и поправить её.

Глава ведомства считает, что операторы должны регулировать трафик по интересам государства и его приоритетности, передавая быстрей трафик тех компаний, которые за это платят, хотя это напрямую ущемляет права и свободы в интернете.

Осеевский также заявил, где взять деньги на «закон Яровой» о хранении всего трафика. По словам бизнесмена, их можно будет получать от крупнейших корпораций именно таким способом. Хотя навряд ли они будут «играть» по российским правилам и платить властям часть своей прибыли.