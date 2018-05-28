Льготы для Дерипаски ударят по карману жителей Иркутской области

Сегодня, 08:07

Попавший под санкции США олигарх рассчитывает на одобрение правительством поднятия тарифов сетей для сибиряков. Таким способом он хочет возместить убытки компаний «Русал», «Евросибэнерго» и En+.

Олег Дерипаска попросил у власти нарастить на 1% уровень платежей за коммунальные услуги, в частности, электроэнергию, горячую воду и тепло. Льготы для оштрафованного Штатами олигарха ударят по карману участников энергетического рынка и рядовых жителей Иркутской области, однако позволят компаниям «Русал», «Евросибэнерго» и En+ возместить потери. Учитывая ранее предложение Путина помочь пострадавшим от санкций бизнесменам, подорожание услуг ЖКХ для сибиряков выглядит вопросом времени.

Шокировав людей новыми тарифами, компании Дерипаски увеличат текущую прибыль на десятки миллиардов рублей в год. Чиновники изучают инициативу олигарха.