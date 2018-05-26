Эрдоган: Турция получила от России скидку на газ в $1 млрд

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Речь идёт о топливе, поставляемом в республику в 2015 и 2016 годах.

Скидку на поставленный газ получила Турция от России по итогам двусторонних договорённостей, заявил в пятницу, 25 мая, президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Сумма льготных средств составила $1 млрд. Они будут возвращены в бюджет Турции. Всего же скидка на поставки газа составила 10,25%. Эрдоган уточнил, что речь идёт о газе, который был закуплен в 2015 и 2016 годах. Тогда Анкара запросила у Москвы льготы, однако получила отказ, в связи с чем Турция обратилась в Международный арбитраж.

Политик выступил в Эрзуруме на первом агитационном митинге в рамках начала президентской кампании. Досрочные парламентские и президентские выборы пройдут в республике 24 июня. Напомним, что 16 мая Эрдоган и Путин провели телефонный разговор, где среди прочих вопросов затронули и сотрудничество в сфере энергетики.

Ранее мы писали, что в Германии испугались комплексов ПВО С-400 в Турции. Берлин назвал ЗРК «глазами» Москвы в НАТО.