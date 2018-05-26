Глава Qiwi Сергей Солонин продолжает инвестировать криптовалюту от Telegram

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Для создания собственной блокчейн-платформы компания-мессенджер решила выпустить свою электронную валюту Gram. Её запуск состоится уже в 4-м квартале текущего года. Сейчас же компании уже удалось привлечь инвестиций на сумму в 1,7 миллиард долларов.

Глава Qiwi Сергей Солонин принимал участие и в первом, и во втором раунде ICO Telegram. Он продолжает инвестировать криптовалюту от известной компании, однако во второй раз он вложил сумму гораздо больше. Точную цифру Солонин не раскрывает, но в первый раз он решил отдать Telegram в качестве инвестиций 17 миллионов долларов.

Telegram собирается открыть собственную блокчейн-платформу, которую назовут Gram. Она появится уже в 4-м квартале текущего года. Ещё в феврале Солонин заявлял, что ему очень нравится новый тип блокчейна.

Роскомнадзор ещё с 16 апреля старается запретить в РФ Telegram, но всё безуспешно. Причина проста – мессенджер не выдал ФСБ ключи дешифровки сообщений. Но, как известно, этих ключей просто не существует в природе, то есть ведомство требует, чего нет.

Солонин же считает, что Telegram в конечном итоге помирится с российскими властями, но содействовать им не будет. Сам конфликт для мессенджера полезен. По словам бизнесмена, Telegram за счёт него обрёл небывалую популярность. Теперь с мессенджером хотят сотрудничать самые крупные компании.