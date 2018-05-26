Италия предложила продлить «Турецкий поток» до своей территории

Сегодня, 16:36

Депутат парламента Италии от партии «Лига» Паоло Гримольди во время своего выступления на ПМЭФ назвал реальным продление «Турецкого потока».

Паоло считает, что предыдущее правительство Италии много беспокоилось о благополучии взаимоотношений внутри Европы и недостаточно об интересах собственной страны. Он высказал мнение о том, что Италии может быть полезно прямое сотрудничество с Россией. А также сообщил, что видит Россию не врагом, а важным экономическим партнером.

По словам депутата, продление «Турецкого потока» через Болгарию к Италии вполне возможно, необходимо только составить «новые соглашения» с правительствами других стран (таких как Сербия и Австрия). Сама Болгария выразила заинтересованность в проекте не так давно.

Напомним, что Владимир Путин недавно также призвал новых партнеров на реализацию масштабного проекта «Северный поток-2», в числе которых могут возникнуть наиболее крупные энергетические компании США и Европы.