АвтоВАЗ отказалась от работы с «Русалом» и ищет нового поставщика

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Автомобильная компания таким образом пытается избежать рисков в экспортных рынках, не имея плотной связи с США. Руководство АвтоВАЗа считает "Русал" хорошим поставщиком, однако санкции, введенные в отношении компании, делают сотрудничество невозможным.

В данный момент АвтоВАЗ продолжает закупать алюминий в "Русала", однако вскоре автомобильная компания собирается изменить поставщика. Дело в том, что в отношении корпорации введены санкции Министерства финансов США.

Руководство АвтоВАЗ уже сообщило партнерам, что изучает рынок и ищет нового производителя алюминия на замену "Русала". В данный момент компания имеет 30 экспортных рынков, однако ни один из них не имеет тесных отношений с США, это обеспечивает полное отсутствие рисков. Представители АвтоВАЗа говорят, что с удовольствием продолжили бы сотрудничать с "Русалом", но из-за санкций США это невозможно.