Участники ПМЭФ-2018 заключили сделок на триллион рублей

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В рамках форума подписаны сотни контрактов, а о готовности инвестировать в Россию заявили представители почти семидесяти стран мира.

На полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заключили сделок более, чем на триллион рублей. Суммы соглашений, как правило, не разглашаются, однако эксперты утверждают, что эта цифра близка к реальности. Всего же к дню закрытия форума было подписано сотни сделок, а представители почти семидесяти стран высказали готовность инвестировать в экономику России. Участники мероприятия проявили завидную активность и часто выходили за рамки экономических тем. В частности, обсуждалась ситуация с Ираном, конфликт между США и КНДР, а также развитие российско-японских отношений. Помимо прочего, были затронуты темы крушения «Боинга» в Донбассе и отравление Скрипалей в Великобритании, в которых обвиняют Россию.

Ранее мы писали, что лидер украинской партии «Оппозиционный блок» Юрий Бойко призвал Киев восстановить сотрудничество с Россией на полях ПМЭФ. Депутат Рады привёл аргументы в пользу выгоды поддержания экономических связей.